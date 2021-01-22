Масаллимов Ильяс Габдулхакович
Общая информация
Родился 26 января 1965 года.
Образование
2009 г. — руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РТ.
С 2009 г. — заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по РТ.
Полковник юстиции.
Награды и звания
Награжден медалью РТ «За доблестный труд» (2015 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Большая Красная, 39
- Телефон: (843) 221-74-10
Дата последнего обновления: 22.01.2021