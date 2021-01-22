Список персон

Масаллимов Ильяс Габдулхакович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 26 января 1965 года.

Образование

2009 г. — руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РТ.
С 2009 г. — заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по РТ.

Полковник юстиции.

Награды и звания

Награжден медалью РТ «За доблестный труд» (2015 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Большая Красная, 39
  • Телефон: (843) 221-74-10

Дата последнего обновления: 22.01.2021

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