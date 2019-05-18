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СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

00:52, 18.05.2019
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
Фото: ru.wikipedia.org

Издание «Страна.UA» опубликовало проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.

Решение о роспуске парламента еще не принято окончательно, а сам документ является пока предварительным. Документ планируется подписать 20 мая, в день инаугурации Зеленского.

В качестве причины указан роспуск коалиции «Батькавщины» и «Самопомощи», а две оставшиеся фракции насчитывают менее половины конституционного состава.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что представители России не попали в список делегатов, приглашенных на инаугурацию Зеленского.

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