СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.UA» опубликовало проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.



Решение о роспуске парламента еще не принято окончательно, а сам документ является пока предварительным. Документ планируется подписать 20 мая, в день инаугурации Зеленского.

В качестве причины указан роспуск коалиции «Батькавщины» и «Самопомощи», а две оставшиеся фракции насчитывают менее половины конституционного состава.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что представители России не попали в список делегатов, приглашенных на инаугурацию Зеленского.