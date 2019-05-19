Королева Елизавета II объявила поиск эксперта по Instagram, заявленная зарплата — более $30 тысяч в месяц

Королева Елизавета II заявила о необходимости эксперта по Instagram, сообщают «Известия».

Букингемскому дворцу требуется человек, который станет работать с цифровыми каналами связи. В обязанности сотрудника будет входить продвижение соцсетей. Среди необходимых функций — планирование контента и освещение важнейших событий. Эксперту по Instagram обещают зарплату в $38 тысяч в месяц.

Напомним, в начале марта 2019 года королева Великобритании Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram. Об этом сообщил Букингемский дворец в Twitter.



Елизавета разместила на странице королевской семьи фотографию написанного в 1843 году письма создателя прообраза современного компьютера Чарльза Бэббиджа, которое было адресовано принцу Альберту, супругу королевы Виктории.

