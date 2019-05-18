Из колонии в Башкирии сбежал опасный преступник
Из колонии-поселения в Башкирии сбежал заключенный Николай Морозов в пятницу, 17 мая.
Злоумышленник покинул режимное учреждение в Мелеузе, где отбывал наказание — 4 года и 5 месяцев — за грабеж, применение насилия и оскорбление представителей власти. Также он нарушил правила условного осуждения.
Отсутствие заключенного выявили во время вечерней проверки, передает портал UFA1.RU.
Уточняется, что Морозову оставалось находиться в колонии более двух лет. Среди особых примет — многочисленные татуировки. Он был одет во всем черном — свитере, трико, кроссовках и бейсболке.
Напомним, ранее в Казани подсудимый сбежал от приговора.Общество Башкортостан
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