В Казани подсудимый сбежал от приговора

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Сегодня Приволжский райсуд Казани объявил в розыск фигуранта дела риелторской ОПГ Эдуарда Галеева. В отличие от других фигурантов дела он не явился на оглашение приговора, сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь суда Адель Арсланов.

До приговора Галеев находился под домашним арестом. Сегодня суд признал его виновным по восьми эпизодам мошенничества в особо крупном размере, назначил наказание — 6,5 года колонии общего режима, и постановил взять под стражу в зале суда. Но брать оказалось некого.

Напомним, в розыске по делу о хищениях на 48 млн рублей находится и главный фигурант дела — владелец агентства недвижимости «Город» Артем Когаринов.

Ранее в Казани из-под домашнего ареста сбежал лежачий фигурант дела о терроризме.