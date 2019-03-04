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В Казани подсудимый сбежал от приговора

16:33, 04.03.2019 1
В Казани подсудимый сбежал от приговора
Фото: Реальное время

Сегодня Приволжский райсуд Казани объявил в розыск фигуранта дела риелторской ОПГ Эдуарда Галеева. В отличие от других фигурантов дела он не явился на оглашение приговора, сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь суда Адель Арсланов.

До приговора Галеев находился под домашним арестом. Сегодня суд признал его виновным по восьми эпизодам мошенничества в особо крупном размере, назначил наказание — 6,5 года колонии общего режима, и постановил взять под стражу в зале суда. Но брать оказалось некого.

Напомним, в розыске по делу о хищениях на 48 млн рублей находится и главный фигурант дела — владелец агентства недвижимости «Город» Артем Когаринов.

Ранее в Казани из-под домашнего ареста сбежал лежачий фигурант дела о терроризме.

ПроисшествияОбществоВластьБизнесНедвижимость Татарстан
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  • Анонимно 05 марта
    ....А "Динамо" бежит? Все бегут! Классика жанра)))
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