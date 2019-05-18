В Башкирии грузовой поезд чуть не сбил 16-летнего подростка

17 мая в 22.30 грузовым поездом недалеко от станции Давлеканово грузовым поездом был травмирован 16-летний подросток, который перебегал через железнодорожные пути, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данному факту ведомство проводит проверку, выясняются все обстоятельства травмирования. По результатам проверки будет внесено представление об усилении профилактической работы о правилах нахождения на железной дороге и усиления мер безопасности.

Напомним, ранее в Бугульме при отправлении грузового поезда несколько вагонов сошли с рельсов.