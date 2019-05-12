В Бугульме при отправлении грузового поезда несколько вагонов сошли с рельсов

Сегодня, в 12.25, поступило сообщение о сходе вагонов на железнодорожной станции Бугульма.

При отправлении грузового поезда с рельсов частично сошел тепловоз, также полностью с рельсов сошли пять пустых вагонов. Погибших и пострадавших нет. Задержки в движении поездов также нет. На месте работает восстановительный поезд.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирская компания «Содружество» изменит порядок движения в майские праздники по маршруту Ижевск — Нижнекамск — Ижевск, сообщается на официальном портале Нижнекамского района Татарстана. С 30 апреля по 12 мая состав электричек увеличили до трех вагонов.

