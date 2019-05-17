В Екатеринбурге арестовали еще трех человек за участие в акции протеста против строительства храма
В Екатеринбурге арестовали еще троих участников несогласованных акций протеста против строительства храма на месте сквера в центре города, сообщает «Интерфакс».
Им назначены пять суток ареста. На данный момент количество арестованных составляет 33 человека.
Напомним, накануне в Екатеринбурге приостановили строительство храма на территории сквера до конца опроса жителей. Об этом заявил глава города Александр Высокинский во время общения с участниками акции протеста. Акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на территории сквера около драмтеатра начались в понедельник, 13 мая.
Путин для решения конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге предложил провести опрос среди жителей района.
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