В Черемшанском районе восстановили газопровод, который еще 15 мая был поврежден из-за обильных дождей

В одном из сел Черемшанского района провели работы по восстановлению газопровода, который был поврежден 15 мая, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о подтоплении жилых домов поступило вечером 15 мая. Кроме того, в результате обильных дождей был поврежден газопровод, линии электропередач. Без газа и света остались 155 домов, а также школа, сельский дом культуры и магазин. 15 мая электроснабжение удалось восстановить. Работы по восстановлению газопровода провели 16 мая.