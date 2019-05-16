Путин: власти должны реагировать на нарушения, «как собака Павлова»

Президент России Владимир Путин считает, что региональные власти должны мгновенно реагировать на сообщения СМИ.

«Так же, как и по поводу собаки Павлова: насколько я понимаю, реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки. Поэтому и здесь так же: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью — реакция должна быть мгновенной»,— цитирует его RNS.



По словам главы государства, материалы журналистов должны быть серьезным поводом для того, чтобы рассмотреть какую-либо проблему, но при это не нужно проводить какие-либо действия лишь на их основании.

Ранее Путин рассказал, что жил в доме без лифта до 30 лет и носил пожилую соседку на руках на пятый этаж. Так во время медиафорума ОНФ он прокомментировал сюжет о ветеранах Великой Отечественной войны, которые не могли спуститься на первый этаж из-за неработающего лифта.