24 мая Фонд поддержки предпринимательства РТ организует «День предпринимателя»
День предпринимателя вместе с Фондом поддержки предпринимательства РТ — это важное событие, где каждый предприниматель может повысить уровень своей компетенции и практических знаний.
Место проведения: Дом Предпринимателя, адрес: Петербургская, 28.
Среди спикеров:
- АХМЕТВАЛИЕВ ДЕНИС
MBA, заместитель директора международный группы стратегии KPMG (лидера по предоставлению аудиторских услуг в России), руководитель сектора по работе с компаниями государственного сектора, телекоммуникационными компаниями и транспортными.
- РОЗАНОВ ИГОРЬ
член наблюдательного совета АНД, руководитель Академии АНД — крупнейшей российской директорской организации.
- АНДРЕЙ ПЧЕЛИНЦЕВ
сертифицированный специалист всемирной организации по управлению проектами PMI.
- АЛЕКСАНДР ГУРОВ
директор электронной торговой площадки ONLINECONTRACT.
- СТАНИСЛАВ МАРТЫНОВ
эксперт по переговорам, бизнес-тренер, основатель компании BROCA & WERNICKE.
- ИВАН КОЛЮЖНЫЙ
экс-digital director и руководитель отдела по маркетингу брендов «Альфа-Банк» и «МегаФон».
- ЖАННА ПРАШКЕВИЧ
руководитель проектно-консалтинговой студии The Guests, куратор Школы сервиса Novikov School
- АЛСУ НАБИЕВА
ректор Казанского кооперативного института Российского университета кооперации
- АЙДАР САЛИХОВ
Генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ»
- ЭМИЛЬ ГАЛЯМОВ
ведущий экономист отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации
- ИЛЬНАР АХМАДИЕВ
руководитель активных продаж ПАО «Почта Банк»
- АЛЬБЕРТ ФАТХУЛЛЛИН
региональный директор региона «Поволжский» ООО «РЕСО-Лизинг» в г. Казань
- OZON.RU
крупный российский интернет-магазин: Анна Калеева (директор проекта маркетплейс в Ozon); Мария Заикина (директор по связям с общественностью); Сергей Кучушев (директор по связям с государственными органами).
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