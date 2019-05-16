24 мая Фонд поддержки предпринимательства РТ организует «День предпринимателя»

День предпринимателя вместе с Фондом поддержки предпринимательства РТ — это важное событие, где каждый предприниматель может повысить уровень своей компетенции и практических знаний.

Место проведения: Дом Предпринимателя, адрес: Петербургская, 28.

Среди спикеров:

АХМЕТВАЛИЕВ ДЕНИС

MBA, заместитель директора международный группы стратегии KPMG (лидера по предоставлению аудиторских услуг в России), руководитель сектора по работе с компаниями государственного сектора, телекоммуникационными компаниями и транспортными.

РОЗАНОВ ИГОРЬ

член наблюдательного совета АНД, руководитель Академии АНД — крупнейшей российской директорской организации.

АНДРЕЙ ПЧЕЛИНЦЕВ

сертифицированный специалист всемирной организации по управлению проектами PMI.

АЛЕКСАНДР ГУРОВ

директор электронной торговой площадки ONLINECONTRACT.

СТАНИСЛАВ МАРТЫНОВ

эксперт по переговорам, бизнес-тренер, основатель компании BROCA & WERNICKE.

ИВАН КОЛЮЖНЫЙ

экс-digital director и руководитель отдела по маркетингу брендов «Альфа-Банк» и «МегаФон».

ЖАННА ПРАШКЕВИЧ

руководитель проектно-консалтинговой студии The Guests, куратор Школы сервиса Novikov School

АЛСУ НАБИЕВА

ректор Казанского кооперативного института Российского университета кооперации

АЙДАР САЛИХОВ

Генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ»

ЭМИЛЬ ГАЛЯМОВ

ведущий экономист отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

ИЛЬНАР АХМАДИЕВ

руководитель активных продаж ПАО «Почта Банк»

АЛЬБЕРТ ФАТХУЛЛЛИН

региональный директор региона «Поволжский» ООО «РЕСО-Лизинг» в г. Казань

OZON.RU

крупный российский интернет-магазин: Анна Калеева (директор проекта маркетплейс в Ozon); Мария Заикина (директор по связям с общественностью); Сергей Кучушев (директор по связям с государственными органами).

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