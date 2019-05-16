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24 мая Фонд поддержки предпринимательства РТ организует «День предпринимателя»

12:18, 16.05.2019

День предпринимателя вместе с Фондом поддержки предпринимательства РТ — это важное событие, где каждый предприниматель может повысить уровень своей компетенции и практических знаний.

Место проведения: Дом Предпринимателя, адрес: Петербургская, 28.

Среди спикеров:

  • АХМЕТВАЛИЕВ ДЕНИС

      MBA, заместитель директора международный группы стратегии KPMG (лидера по предоставлению аудиторских услуг в России), руководитель сектора по работе с компаниями государственного сектора, телекоммуникационными компаниями и транспортными.

      • РОЗАНОВ ИГОРЬ

        член наблюдательного совета АНД, руководитель Академии АНД — крупнейшей российской директорской организации.

        • АНДРЕЙ ПЧЕЛИНЦЕВ

        сертифицированный специалист всемирной организации по управлению проектами PMI.

        • АЛЕКСАНДР ГУРОВ

        директор электронной торговой площадки ONLINECONTRACT.

        • СТАНИСЛАВ МАРТЫНОВ

        эксперт по переговорам, бизнес-тренер, основатель компании BROCA & WERNICKE.

        • ИВАН КОЛЮЖНЫЙ

        экс-digital director и руководитель отдела по маркетингу брендов «Альфа-Банк» и «МегаФон».

        • ЖАННА ПРАШКЕВИЧ

        руководитель проектно-консалтинговой студии The Guests, куратор Школы сервиса Novikov School

        • АЛСУ НАБИЕВА

        ректор Казанского кооперативного института Российского университета кооперации

        • АЙДАР САЛИХОВ

        Генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства РТ»

        • ЭМИЛЬ ГАЛЯМОВ

        ведущий экономист отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

        • ИЛЬНАР АХМАДИЕВ

        руководитель активных продаж ПАО «Почта Банк»

        • АЛЬБЕРТ ФАТХУЛЛЛИН

        региональный директор региона «Поволжский» ООО «РЕСО-Лизинг» в г. Казань

        • OZON.RU

        крупный российский интернет-магазин: Анна Калеева (директор проекта маркетплейс в Ozon); Мария Заикина (директор по связям с общественностью); Сергей Кучушев (директор по связям с государственными органами).

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