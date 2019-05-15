В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и шквалистого ветра

Фото: архив ГУ МЧС России по РТ

В Республике Татарстан объявлено штормовое предупреждение в связи с ливнями, градом и шквалистым ветром. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.



По данным синоптиков, вечером 15 мая и в течение суток 16 мая на территории Республики Татарстан ожидаются грозы, местами сильные дожди, ливни, град, шквалистые усиления ветра до 24 м/с (в Казани — до 15—20 м/с).



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, грозы, днем локально сильные, а также град. Максимальная температура воздуха днем составит от +25°С до 30°С.

