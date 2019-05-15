Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и до +30

В среду, 15 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, грозы, днем локально сильные, а также град.

Ветер восточный умеренный, при грозе шквалистые усиления до 17—22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +25°С до 30°С. В Казани днем ожидается от +27°С до 30°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +25°С до 28°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах, ливнях и граде.