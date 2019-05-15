В госкомитете Татарстана по туризму рассказали, сколько туристов в майские праздники побывали в Казанском Кремле

Самые высокие показатели по количеству туристов были с 1 по 5 мая, сообщается на официальном портале госкомитета РТ по туризму.

Самыми посещаемыми местами стали Казанский Кремль, Свияжск, Болгар, Елабуга. Казанский Кремль за майские праздники принял 227 тысяч 50 туристов. Это в три раза больше показателя за аналогичный период 2018 года. Болгарский музей-заповедник принял 28 тысяч 66 человек. В Свияжске побывали 53 тысячи 522 туриста. В Елабужский музей-заповедник приехали 21 тысяча 249 гостей. Кроме того, почти в 1,5 раза вырос турпоток в Чистопольский музей-заповедник. В прошедшие майские праздники он принял более 7 тысяч туристов.

Напомним, ранее сообщалось, что места планеты, наиболее популярные в Instagram, не справляются с последствиями наплыва туристов.