Google заявил об автоматическом удалении истории поиска и просмотров

Компания Google станет автоматически удалять данные пользователей, которые собраны через поиск, приложение «Googlе Карты» и сервис YouTube, сообщает BBC.



Сейчас пользователь может в любой момент сам удалить эти данные вручную. Но далеко не все это делают, и персональные данные копятся в системе годами. Теперь Googlе предложит две опции — автоматическое удаление персональных данных каждые 3 месяца или каждые полтора года.



Напомним, ранее сообщалось, что компания Google регулярно передает правоохранительным органам США данные о подозреваемых в преступлениях, а также о тех, кто был рядом с местом инцидента.

