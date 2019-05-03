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Google заявил об автоматическом удалении истории поиска и просмотров

02:29, 03.05.2019
Google заявил об автоматическом удалении истории поиска и просмотров
Фото: pixabay.com

Компания Google станет автоматически удалять данные пользователей, которые собраны через поиск, приложение «Googlе Карты» и сервис YouTube, сообщает BBC.

Сейчас пользователь может в любой момент сам удалить эти данные вручную. Но далеко не все это делают, и персональные данные копятся в системе годами. Теперь Googlе предложит две опции — автоматическое удаление персональных данных каждые 3 месяца или каждые полтора года.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Google регулярно передает правоохранительным органам США данные о подозреваемых в преступлениях, а также о тех, кто был рядом с местом инцидента.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбществоИнфраструктура
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