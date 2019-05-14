МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах, ливнях и граде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 14 мая до 18 часов 15 мая.



Сегодня вечером, а также ночью и днем 15 мая на территории Республики Татарстан ожидаются грозы со шквалистыми усилениями ветра до 17—22 м/с (в Казани до 15—20 м/с). Днем местами возможны ливни и град, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане, по прогнозу Гидрометцентра РТ, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем возможен град. Максимальная температура днем составит от +29°С до 34°С.

