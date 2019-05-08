«Татнефть» вошла в число лидеров по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+

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«Татнефть», а также «Газпром нефть» и «Русснефть» в апреле 2019 года больше других сократили объем добычи нефти к уровню октября 2018 года в рамках сделки ОПЕК. Это следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Так, добыча татарстанской команды в прошлом месяце составила 2,419 млн тонн, что на 5,3% ниже, чем в октябре предыдущего года. Среднесуточная добыча «Татнефти» сократилась на 2,2%, пишет RNS.



Ранее стало известно, что в январе — апреле 2019 года группа «Татнефть» добыла 9,75 млн тонн нефти. Это на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.