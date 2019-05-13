Зарипов подпишет новый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов до конца мая подпишет новый контракт с клубом.

«Конечно, всякое в жизни может произойти, но у нас с «Ак Барсом» идут нормальные переговоры, мы просто доведем их до конца, и все», — сказал агент хоккеиста Юрий Николаев, его слова приводит ТАСС.

Предыдущее соглашение хоккеиста с «Ак Барсом» истекло 30 апреля.

Ранее Зарипов сообщил, что может закончить хоккейную карьеру после ухода главного тренера Зинэтулы Билялетдинова из клуба.