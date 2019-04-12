Зарипов допустил завершение своей карьеры после ухода Билялетдинова из «Ак Барса»

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов сообщил, что может закончить хоккейную карьеру после ухода главного тренера Зинэтулы Билялетдинова из клуба.

«Ничего не предвещало (уходу Билялетдинова). Что касается того, может ли его уход повлиять на мою судьбу в клубе, то все может быть. Может и мне с его уходом придется закончить», — цитирует хоккеиста ТАСС.

Вчера стало известно, что Зинэтула Билялетдинов покидает казанский «Ак Барс», в котором он работал с 2004 по 2011 годы и с 2014-го по 2019-й. Команда под его руководством четыре раза становилась чемпионом страны (2006, 2009, 2010, 2018). В минувшем сезоне «Ак Барс» выбыл в первом круге плей-офф КХЛ, проиграв 0-4 в серии омскому «Авангарду». Билялетдинов прокомментировал свое решение.