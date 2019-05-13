Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста получил 9,5 года колонии

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в понедельник вынес приговор Дмитрию Панкратову, обвиняемому в убийстве сотрудника телерадиокомпании «Нижний Новгород» Дениса Суворова.



Гособвинение запрашивало для Панкратова наказание в виде 10 лет исправительной колонии строгого режима. Панкратов свою вину признал.

По словам судьи Ольги Коловеровой, в ходе следствия Панкратов заявил, что убил Суворова, опасаясь преследования со стороны ФСБ за высказанные им антиправительственные взгляды, передает «РИА Новости».



Тело 27-летнего Дениса Суворова было обнаружено в конце июля 2018 года. Подозреваемый в убийстве журналиста Дмитрий Панкратов был задержан 9 августа и заключен под стражу.

