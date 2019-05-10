Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в Сочи.

Глава государства, выступающий за «Легенд хоккея» под номером 11, забил шайбу на второй минуте встречи, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что Путин играл вместе с другими официальными лицами и известными спортсменами.

Добавим, VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги проходит в Сочи с 4 по 16 мая.

Напомним, Путин предложил премьер-министру Швеции выступление местного клуба в КХЛ.