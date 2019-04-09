Путин предложил премьер-министру Швеции выступление местного клуба в КХЛ

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Швеции Стефану Левену подумать над предложением шведской команде выступить в Континентальной лиге.

«В Швеции прекрасные хоккейные команды, а этот спорт — то, что объединяет наши страны. Было бы хорошо, если бы некоторые ваши команды выступали в Континентальной хоккейной лиге», — сказал Путин.

Лидеры стран пообщались в Санкт-Петербурге во время форума «Арктика — территория диалога».

Сегодня в КХЛ выступают команды из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Ранее также выступали клубы из Чехии, Хорватии и Украины.