BBC уволила ведущего за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

Телеведущего Дэнни Бейкера уволили с канала BBC Radio 5 Live за сравнение сына принца Гарри и Меган Маркл с шимпанзе.

Журналист ранее разместил в Twitter фотографию, на котором супруги держат за руку шимпанзе в человеческой одежде. Она была подписана так: «Королевский младенец покидает больницу».

После этого Бейкер извинился за свой пост и удалил его.

Напомним, 6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. Первенца они решили назвать Арчи. Полное имя новорожденного звучит как Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. 8 мая они впервые показали сына публике.