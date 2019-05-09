Новости общества

09:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Le Parisien: Во французскую школу из-за недобора учеников зачислили баранов и овец

07:43, 09.05.2019
Le Parisien: Во французскую школу из-за недобора учеников зачислили баранов и овец
Фото: pixabay.com

В школу Жюля Ферри во французском Кре-ан-Бельдоне зачислили 15 баранов и овец из-за недобора учеников. Об этом сообщает Le Parisien, перевод приводит "ИноТВ".

Акцию устроили родители и ученики из-за сокращения классов в школе. Во дворе учебного заведения собрались 15 овец и баранов, позади которых стояли дети с плакатами «Управлять школой — не стадом» и «Мы не бараны».

Отмечается, что мэр города Жан-Луи Марэ официально зарегистрировал пополнение класса.

«К сожалению, Министерство образования волнуют только цифры... Теперь мы можем отстоять свои права и спасти наш класс», — сообщила одна из организаторов акции.

Ранее стало известно, что в Марий Эл арестовали стадо баранов, которое должны были откормить по заказу казанской мечети.

ОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров