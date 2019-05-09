Le Parisien: Во французскую школу из-за недобора учеников зачислили баранов и овец

В школу Жюля Ферри во французском Кре-ан-Бельдоне зачислили 15 баранов и овец из-за недобора учеников. Об этом сообщает Le Parisien, перевод приводит "ИноТВ".



Акцию устроили родители и ученики из-за сокращения классов в школе. Во дворе учебного заведения собрались 15 овец и баранов, позади которых стояли дети с плакатами «Управлять школой — не стадом» и «Мы не бараны».

Отмечается, что мэр города Жан-Луи Марэ официально зарегистрировал пополнение класса.

«К сожалению, Министерство образования волнуют только цифры... Теперь мы можем отстоять свои права и спасти наш класс», — сообщила одна из организаторов акции.

Ранее стало известно, что в Марий Эл арестовали стадо баранов, которое должны были откормить по заказу казанской мечети.

