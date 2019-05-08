В Казани открылся надземный пешеходный переход к онкодиспансеру

В Казани открылся надземный крытый пешеходный переход через железнодорожные пути и автодорогу к Республиканскому клиническому онкодиспансеру.



В церемонии открытия объекта приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.



Длина пешеходного перехода составляет 48 метров, двух лестничных сходов — по 25 метров. Ширина прохода — 2,25 метра, высота — 2,5 метра.

Строительство перехода было начато в 2018 году. Стоимость проекта составила свыше 101 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Ранее «Реальное время» писало, что в Казани в июне откроют первый в России «Цифровой перекресток».

