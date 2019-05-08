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В Казани открылся надземный пешеходный переход к онкодиспансеру

12:31, 08.05.2019
В Казани открылся надземный пешеходный переход к онкодиспансеру
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Казани открылся надземный крытый пешеходный переход через железнодорожные пути и автодорогу к Республиканскому клиническому онкодиспансеру.

В церемонии открытия объекта приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

Длина пешеходного перехода составляет 48 метров, двух лестничных сходов — по 25 метров. Ширина прохода — 2,25 метра, высота — 2,5 метра.

Строительство перехода было начато в 2018 году. Стоимость проекта составила свыше 101 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани в июне откроют первый в России «Цифровой перекресток».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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