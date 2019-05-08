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Происшествия

В Пакистане при взрыве у храма погибли пять человек

09:17, 08.05.2019
В Пакистане при взрыве у храма погибли пять человек
Фото: ru.wikipedia.org

В результате взрыва возле храма Дата-Дарбар в пакистанском городе Лахор погибли пять человек, десятки получили ранения.

По информации Geo TV, в числе жертв трое полицейских, охранник и гражданское лицо.

Согласно предварительным данным, целью атаки был автобус, перевозивший бойцов полицейского спецназа.

Полиция перекрыла место происшествия. Ведется расследование случившегося.

Ранее при взрыве у аэропорта Кабула погибли 16 человек и не менее 60 пострадали. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за произошедшее.

Происшествия
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