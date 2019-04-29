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Происшествия

В 22 регионах России ввели особый противопожарный режим

12:23, 29.04.2019
В 22 регионах России ввели особый противопожарный режим
Фото: pixabay.com

Врио замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что особый противопожарный режим введен в 22 регионах России, еще в 18 такой режим введен частично.

По словам Яцуценко, за минувшую неделю в 11 регионах страны произошел переход огня на хозяйственные постройки и другие строения.

«За неделю зафиксировано значительное увеличение термоточек в Республике Мордовия, Нижегородской и Самарской областях», — приводит слова Яцуценко ТАСС.

Ранее «Реальное время» писало, что власти Нижнего Новгорода ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

Происшествия
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