BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре
Немецкий автопроизводитель BMW может выплатить более миллиарда евро штрафа после обвинений со стороны Еврокомиссии в картельном сговоре.
В релизе компании отмечается, что выплата штрафа негативно скажется на финансовых результатах BMW за l квартал 2019 года, пишет «РИА Новости».
Ранее Еврокомиссия обвинила в картельном сговоре три концерна автопроизводителей — BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche). Организация убеждена, что компании сдерживали разработки экологических технологий по очистке выхлопных газов.
«Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки бензиновых и дизельных двигателей», — говорится в заявлении.ПромышленностьМашиностроение
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