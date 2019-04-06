BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре

Фото: Максим Платонов

Немецкий автопроизводитель BMW может выплатить более миллиарда евро штрафа после обвинений со стороны Еврокомиссии в картельном сговоре.

В релизе компании отмечается, что выплата штрафа негативно скажется на финансовых результатах BMW за l квартал 2019 года, пишет «РИА Новости».

Ранее Еврокомиссия обвинила в картельном сговоре три концерна автопроизводителей — BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche). Организация убеждена, что компании сдерживали разработки экологических технологий по очистке выхлопных газов.

«Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки бензиновых и дизельных двигателей», — говорится в заявлении.