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В России официально разрешат класть асфальт в дождь и снег

14:39, 07.05.2019 1
В России официально разрешат класть асфальт в дождь и снег
Фото: gorodperm.ru

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал проект нового ГОСТ укладки асфальта, согласно которому работы можно будет проводить в мороз, снег и дождь.

Как сообщает «Коммерсант», исключение будет сделано, когда на улице будет одновременно ветер, ливень и минусовая погода.

В ноябре прошлого года Росавтодор дал рекомендации компаниям и чиновникам по укладыванию асфальта.

В частности, им разрешили обновлять дорожное покрытие при температуре до -10 градусов и даже при небольших осадках. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.

ОбществоИнфраструктура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:51
    Никогда не исчезнут две проблемы в России.
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