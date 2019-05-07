В России официально разрешат класть асфальт в дождь и снег

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал проект нового ГОСТ укладки асфальта, согласно которому работы можно будет проводить в мороз, снег и дождь.

Как сообщает «Коммерсант», исключение будет сделано, когда на улице будет одновременно ветер, ливень и минусовая погода.

В ноябре прошлого года Росавтодор дал рекомендации компаниям и чиновникам по укладыванию асфальта.

В частности, им разрешили обновлять дорожное покрытие при температуре до -10 градусов и даже при небольших осадках. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.