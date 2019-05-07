К 1 июня в Казани нанесут новую разметку и специальные надписи перед пешеходными переходами

Фото: Инна Серова

О планах завершить к 1 июня 2019 года нанесение свежей дорожной разметки на казанских дорогах сообщил сегодня на пресс-конференции начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов.

По его словам, на одном-двух перекрестках столицы РТ в качестве эксперимента появится новый вид разметки — «вафельная». Она была узаконена внесенными в Правила дорожного движения в апреле 2018 года изменениями.

Эта разметка желтого цвета в виде косой сетки предназначена для обозначения участков перекрестков, на которые запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться и создать препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

— Пока вафельная разметка используется только в Москве, — отметил Габдурахманов. — Мы выберем 1—2 перекрестка в Казани и нанесем ее, а потом посмотрим, есть ли от этого эффект. Будет ли потом этот опыт распространен на другие перекрестки — зависит от результатов...

Кроме того, Ленар Габдурахманов сообщил, что перед рядом пешеходных переходов в этом году, кроме привычной «зебры», будут нанесены предупредительные надписи: «Посмотрите» и нарисованы стрелки, назначение которых — напомнить невнимательным пешеходам о необходимости глянуть налево и направо, чтобы убедиться в собственной безопасности перед переходом дороги.

Ранее «Реальное время» писало об изменениях в ПДД, узаконивших не только вафельную, но и цветные — желтую и синюю — разметки.

