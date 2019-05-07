В Казани прошла конференция «Управление личными финансами»

27 апреля 2019 года в Казани состоялась конференция «Управление личными финансами: от разумного финансового поведения до создания капитала». На мероприятии собралось более сотни начинающих инвесторов и людей, задумавшихся о повышении эффективности управления личными финансами, из разных городов Республики Татарстан. Конференция отличилась насыщенной программой, практическими советами и доступностью изложения тем.

Перед участниками выступили 10 спикеров — эксперты-практики, представители лидирующих инвестиционных компаний, государственных регулирующих органов и практикующие финансовые советники, которые с разных сторон раскрыли ключевые темы финансовой грамотности, управления личными финансами, финансового планирования, разумного инвестирования на финансовом рынке и принципы создания капитала. «Полезно, практично и важно для каждого!» — такую оценку дали программе конференции гости и эксперты мероприятия.

Организатором конференции выступила Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников АМИКС.

«Ежедневно мы сталкиваемся с многочисленными предложениями по инвестированию в различные проекты. И среди них нередко под видом законных финансовых продуктов скрываются мошеннические схемы и финансовые пирамиды. К сожалению, многие люди, отдавая свои сбережения в подобные проекты, даже не пытаются оценить степень риска, свои права и законность таких «инвестиционных» компаний, и они теряют свои деньги. При этом сегодня в России достаточно законных и зарекомендовавших себя в мире финансовых инструментов для инвестиций. Однако среди населения интерес к ним еще не высок, наблюдается высокий уровень недоверие и сомнений, — говорит директор ассоциации АМИКС Фанис Сафиуллин. — Мы организовали эту конференцию с целью повышения уровня финансовой грамотности и осознанности при принятии финансовых решений у населения. Наша Ассоциация планирует регулярно организовывать такие мероприятия в Казани и в других городах страны. С этой же целью мы объединяем под своим крылом финансовых консультантов и инвестиционных советников из разных регионов России и создаем для них образовательную базу. Мы планируем внести значительный вклад в повышение уровня финансовой грамотности и формирование грамотного финансового поведения россиян».

С информацией о будущих мероприятиях Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников можно следить на сайте http://www.amiks-forum.ru/ .