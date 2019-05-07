Минфин РФ предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.



В обосновании проекта постановления указано, что зарубежные санкции могут привести к убыткам для российских физических и юридических лиц. Инициатива Минфина направлена на снижение негативного эффекта.



Как отмечает РБК, сейчас уведомление о запуске реорганизации направляется в ЦБ в течение трех рабочих дней с момента решения, и потом в течение суток регулятор публикует это уведомление у себя на сайте.

В случае, если предлагаемая Минфином норма вступит в силу, у кредитных организаций по закону сохраняется обязанность сообщить о факте реорганизации на собственном сайте и уведомить кредиторов.



Ранее правительство утвердило список 18 данных, которые бизнес и банки могут засекретить для снижения ущерба от санкций.

