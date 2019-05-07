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Минфин РФ предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков

10:07, 07.05.2019
Минфин РФ предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Фото: cbr.ru

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.

В обосновании проекта постановления указано, что зарубежные санкции могут привести к убыткам для российских физических и юридических лиц. Инициатива Минфина направлена на снижение негативного эффекта.

Как отмечает РБК, сейчас уведомление о запуске реорганизации направляется в ЦБ в течение трех рабочих дней с момента решения, и потом в течение суток регулятор публикует это уведомление у себя на сайте.

В случае, если предлагаемая Минфином норма вступит в силу, у кредитных организаций по закону сохраняется обязанность сообщить о факте реорганизации на собственном сайте и уведомить кредиторов.

Ранее правительство утвердило список 18 данных, которые бизнес и банки могут засекретить для снижения ущерба от санкций.

ЭкономикаБанки
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