Правительство разрешило компаниям и банкам засекретить 18 видов данных из-за санкций

Правительство утвердило список 18 данных, которые бизнес и банки могут засекретить для снижения ущерба от санкций и для уменьшения риска возникновения новых ограничительных мер.

Как сообщает РБК, это связано с угрозой «вторичных санкций».

Компаниям можно засекретить данные о руководстве компании, информацию о ее сделках, о структуре владения, об акционерах и т. д. Банкам разрешили не раскрывать сведения об операциях в валюте, о распределении средств на счетах, о сегментах своей деятельности.

Ранее в апреле в Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России.

Им предполагается блокировка активов «двух или более» крупнейших российских банков, а также ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках. Также документ предполагает запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор.