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Morgan Stanley заявил, что свернет банковскую деятельность в России

00:09, 07.05.2019
Morgan Stanley заявил, что свернет банковскую деятельность в России
Фото: sv-bob.livejournal.com/293074.html

В l квартале 2020 года банк Morgan Stanley подаст в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности российского подразделения. Соответствующая информация размещена в годовом отчете.

Кроме того, Morgan Stanley откажется от брокерской и депозитарной лицензии. Компания намерена сохранить в России только бизнес по оказанию консалтинговых услуг, который не требует лицензирования.

Напомним, ранее три крупнейших американских банка — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов для исключения случаев отмывания денег из России. Как сообщает Financial Times, со ссылкой на руководство Bank of America и Morgan Stanley, проверки в этих организациях не выявили подозрительной активности на счетах своих клиентов.

ЭкономикаБанкиОбществоИнфраструктура
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