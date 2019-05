Morgan Stanley заявил, что свернет банковскую деятельность в России

В l квартале 2020 года банк Morgan Stanley подаст в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности российского подразделения. Соответствующая информация размещена в годовом отчете.

Кроме того, Morgan Stanley откажется от брокерской и депозитарной лицензии. Компания намерена сохранить в России только бизнес по оказанию консалтинговых услуг, который не требует лицензирования.

Напомним, ранее три крупнейших американских банка — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов для исключения случаев отмывания денег из России. Как сообщает Financial Times, со ссылкой на руководство Bank of America и Morgan Stanley, проверки в этих организациях не выявили подозрительной активности на счетах своих клиентов.