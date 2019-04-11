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Три американских банка проверили клиентов на предмет отмывания денег из России

07:25, 11.04.2019
Три американских банка проверили клиентов на предмет отмывания денег из России
Фото: pixabay.com

Три крупнейших американских банка — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов для исключения случаев отмывания денег из России.

Как сообщает Financial Times, со ссылкой на руководство Bank of America и Morgan Stanley, проверки в этих организациях не выявили подозрительной активности на счетах их клиентов. Глава Citigroup в то же время отказался комментировать текущее расследование.

Напомним, что 4 марта журналисты OCCRP, российским партнером которых в расследовании выступило издание Meduza, в статье «Прачечная Тройки» (The Troika Laundromat) сообщили, что частный инвестбанк Рубена Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» (в 2011 году он был продан Сбербанку) создал сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года было отмыто $4,6 млрд из РФ.

ЭкономикаБанки
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