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В Казани до 16 июня продлили ограничение движения по улице Пригородной

12:25, 06.05.2019
В Казани до 16 июня продлили ограничение движения по улице Пригородной
Фото: kzn.ru

В Казани продлено ограничение движения транспорта по улице Пригородной до 16 июня.

Согласно распоряжению, которое было подписано в исполкоме столицы Татарстана, ограничение распространяется на движение по проезжей части улицы Пригородной, в районе дома №1а/2 по улице Тракторной, в направлении улицы Юл Урам, до улицы Лебедева.

Такие меры связаны с проведением ремонтных работ, уточняется на сайте мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта в Казани будет закрыта для движения транспорта улица Зеленая. Ограничение будет действовать с 22 апреля до 6 мая на участке от улицы Роща Фрунзе до улицы Калинина.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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