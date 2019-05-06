В Казани до 16 июня продлили ограничение движения по улице Пригородной

В Казани продлено ограничение движения транспорта по улице Пригородной до 16 июня.

Согласно распоряжению, которое было подписано в исполкоме столицы Татарстана, ограничение распространяется на движение по проезжей части улицы Пригородной, в районе дома №1а/2 по улице Тракторной, в направлении улицы Юл Урам, до улицы Лебедева.



Такие меры связаны с проведением ремонтных работ, уточняется на сайте мэрии Казани.



Ранее сообщалось, что из-за ремонта в Казани будет закрыта для движения транспорта улица Зеленая. Ограничение будет действовать с 22 апреля до 6 мая на участке от улицы Роща Фрунзе до улицы Калинина.

