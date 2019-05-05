Рогозин отреагировал на предложение запретить россиянам въезд в США

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал бывшему главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмиралу в отставке Джеймсу Ставридису, который предложил запретить россиянам въезд в США, прекратить разжигать русофобию



"Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях" — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что "партнерство между Россией и США важно для всего мира". В качестве примера такого взаимодействия Рогозин привел сотрудничество госкорпорации с NASA.



Ранее экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил ввести новые санкции в отношении России. Одной из этих мер является полный запрет на въезд россиян в США.

