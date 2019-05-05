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Постпред России рассказал о причинах кризиса в Совете Европы

13:26, 05.05.2019
Постпред России рассказал о причинах кризиса в Совете Европы
Фото: coe.int

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в день 70-летия Совета рассказал почему сейчас СЕ находится не в лучшей ситуации.

По словам Солтановского, причинами финансового и институционального кризиса Совета стало "размывание в современных международных отношения принципа суверенного равенства государств, нивелирование ценности международного сотрудничества и использование его институтов для достижения отдельными странами своих узкокорыстных конъюнктурных целей".

Постпред России подчеркнул, что странам-членам Совета Европы следует проявить "политическую волю для преодоления этого кризиса", передает "РИА Новости".

Ранее Иван Солтановский не исключил выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ).

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