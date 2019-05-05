Постпред при СЕ не исключил выхода России из конвенции по правам человека

Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью "РИА Новости" допустил выход Москвы из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ).



«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — заявил он.



По его словам, российской стороне должны предоставить возможность беспрепятственно и на равных условиях участвовать в выборах генсека Совета Европы в июне.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Россию могут исключить из Совета Европы в 2019 году из-за неуплаты членских взносов.