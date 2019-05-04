Из-за вспышки чумы в Монголии в стране оказались заблокированы 17 россиян

Семнадцать российских туристов оказались в зоне карантина, введенного в монгольской провинции Баян-Улгий из-за вспышки чумы.

«Второго числа мы получили информацию в МИД Монголии о том, что были зафиксированы случаи заражения чумой, два человека употребили в пищу тарбагана, который является разносчиком чумы. Других больных не было обнаружено пока, но власти, естественно, когда возникает опасность, объявляют карантин. На территории аймака Баян-Улгий, где был введен карантин с 30 апреля по 6 мая, находятся 17 туристов», — приводит «РИА Новости» комментарий российского посольства в Монголии.

В дипведомстве подчеркнули, что с туристами все в порядке. Однако из-за карантина их планы могут сорваться, из-за чего путешественники волнуются.

Посольство России рекомендует соотечественникам не ехать сейчас в западную часть Монголии, пока ситуация не будет урегулирована окончательно.