В Татарстане ожидается гроза при потеплении до +23°С

Сегодня, 4 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и местами днем возможен дождь. В отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха поднимется до 18—23 градусов тепла. В Казани столбик термометра поднимется до +20°С… +22°С. В Набережных Челнах температура будет чуть ниже — от +18°С до +21°С.