Жительницу Нижнекамска подозревают в убийстве сожителя чашкой

В ночь на 29 апреля 46-летняя жительница Нижнекамска на почве ревности ударила своего сожителя чашкой по голове, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Это произошло после совместного распития спиртных напитков. От полученной травмы 38-летний мужчина скончался на месте. Женщину задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее в Казани сотрудники ГИБДД менее чем за 4 часа смогли по горячим следам задержать водителя, скрывшегося с места аварии, в результате которой погибла девушка.

