Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Татарстане из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение с 10:30 часов 2 мая до 06 часов 3 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Республики Татарстан.

По данным синоптиков, в ближайшие 1—3 часа, с сохранением днем 2 мая и ночью 3 мая 2019 г. местами по Республике Татарстан ожидается очень сильный южный ветер порывами 20—25 м/с.



Согласно шкале Бофорта, ветер, дующий со скоростью 20—25 м/с, способен разрушать крыши зданий. При скорости ветра свыше 25 м/с происходят значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем.



Ранее МЧС предупреждало жителей Татарстана о сильном ветре 2 и 3 мая.

