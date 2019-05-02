Путин поручил до 1 июля подготовить поправки, упрощающие переход на строительство с применением эскроу

Президент РФ Владимир Путин адресовал премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной поручение подготовить до 1 июля изменения в законодательство, которые упрощают получение разрешений на строительство жилья с использованием счетов эскроу. Поручение размещено на официальном портале Кремля.

Перечень поручений подготовлен по итогам встречи президента РФ с представителями общественности для обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда". В этом же перечне поручений говорится о необходимости подготовить и представить предложения о совершенствовании механизмов строительства жилья посредством организации ЖСК. Эту работу необходимо провести до 1 июня.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин относительно предстоящего перехода на эскроу-счета заметил, что правительство страны готовит решения, какие дополнительные условия можно предоставить компаниям, которые начали проекты по старым условиям, чтобы число дольщиков не увеличилось. Президент подчеркнул, что переход на новые правила неизбежен.

