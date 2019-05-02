В Нью-Йорке появилась улица Сезам — видео

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В Нью-Йорке на пересечении 63-й Западной улицы и Бродвея появилась новая улица — улица Сезам, сообщает russian.rt.

В церемонии открытия приняли участие Элмо, Гровер, Коржик и другие персонажи, а также мэр города Билл Де Блазио. В 2019 году детская передача «Улица Сезам» отмечает юбилей — 50 лет со дня выхода в эфир.

Напомним, ранее сообщалось, что девелоперы готовятся построить в Нью-Йорке новый самый высокий небоскреб. Он должен превзойти по высоте лидирующее на сегодня здание Всемирного торгового центра на 30 м.

Предполагается, что 110-, 120-этажное здание появится на берегу Ист-Ривер в четырех кварталах от Уолл-стрит рядом с Бруклинским мостом.