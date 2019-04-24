В Нью-Йорке готовятся построить самый высокий небоскреб города

Девелоперы готовятся построить в Нью-Йорке новый самый высокий небоскреб. Он должен превзойти по высоте лидирующее на сегодня здание Всемирного торгового центра на 30 м.

Предполагается, что 110-120 этажное здание появится на берегу Ист-ривер в четырех кварталах от Уолл-стрит рядом с Бруклинским мостом, передает ТАСС. На сегодня застройщик уже выкупил участок земли для возведения объекта. Он обошелся в $390 млн.

Предполагается, что небоскреб будет жилым комплексом и разместит в себе около 500 квартир общей площадью более 80 тысяч кв.м.

Отмечается, что девелопер может получить право построить более высокое здание, если возьмется включить в него школу и другие социальные объекты.

Ранее RFR Holding согласился приобрести знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building за $150 млн. На сегодня 90% здания принадлежат государственному инвестиционному фонду Абу-Даби.