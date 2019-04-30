СМИ назвали сроки проведения инаугурации Зеленского

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня.

Как сообщает «Страна.ua», по закону 3 мая станет крайним сроком публикации официальных итогов выборов в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер». В 30-дневный срок после этого должна пройти инаугурация президента Украины.

Таким образом, 3 июня является крайним днем для вступления Зеленского в должность главы государства.



Инаугурация Зеленского должна произойти на заседании Верховной рады Украины. К присяге его приведет глава Конституционного суда (КС), сейчас этот пост занимает Станислав Шевчук.



Сегодня Центральная избирательная комиссия Украины официально назвала Владимира Зеленского победителем президентских выборов.



Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,22% голосов избирателей. Его соперник, действующий президент страны Петр Порошенко, получил 24,45% голосов.

