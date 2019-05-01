Путин уравнял статусы бумажного и электронного полисов ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на перестрахование при ОСАГО, уравнивает статус бумажного и электронного полисов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Кроме того, подписанный закон вводит возможность электронного оформления европротокола. Документ уравнивает статусы страховых полисов обязательного страхования, которые оформлены на бумажном носителе или в виде электронного документа. Каждому из них будет присвоен уникальный номер.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско).

Заниматься исполнением поручения будет Минфин, Минэкономразвития и Минюст совместно с Банком России. Они будут должны сообщить о результатах до 1 июня 2019 года.

