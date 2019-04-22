Совфед РФ одобрил закон об «ипотечных каникулах»

Совет Федерации сегодня одобрил закон об ипотечных «каникулах». Новые нормы будут распространяться также на действующие кредитные договоры.



Документом будет установлен льготный период сроком до 6 месяцев, в рамках которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.



В бюджетном комитете Совфеда уточнили, что нормы будут распространяться на кредиты в рублях и в валюте, передает «РИА Новости».



Напомним, что 18 апреля Государственная дума приняла законопроект в третьем чтении.