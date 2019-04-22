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Совфед РФ одобрил закон об «ипотечных каникулах»

14:44, 22.04.2019
Совфед РФ одобрил закон об «ипотечных каникулах»
Фото: realnoevremya.ru

Совет Федерации сегодня одобрил закон об ипотечных «каникулах». Новые нормы будут распространяться также на действующие кредитные договоры.

Документом будет установлен льготный период сроком до 6 месяцев, в рамках которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.

В бюджетном комитете Совфеда уточнили, что нормы будут распространяться на кредиты в рублях и в валюте, передает «РИА Новости».

Напомним, что 18 апреля Государственная дума приняла законопроект в третьем чтении.

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