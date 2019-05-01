Украинская компания станет поставлять в Турцию управляемые танковые ракеты

Украинская компания "Спецтехноэкспорт" подписала предварительный контракт с одним из турецких предприятий о поставке управляемых танковых ракет, сообщает пресс-служба "Спецтехноэкспорт".

В первый день международной оборонной выставки в Стамбуле стороны смогли договориться о поставке 120-миллиметровых ствольных управляемых ракет "Конус". Их производством занимается киевское конструкторское бюро "Луч".

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ выступило против возможного засекречивания всех закупок в рамках гособоронзаказа, сообщает РБК.

С инициативой подобного законопроекта выступил глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев. Правительство предлагает доработать проект поправок в закон, который предполагает закрыть информацию о закупках, связанных с гособоронзаказом. В тоже время правительство соглашается засекретить сведения о ряде закупок.



