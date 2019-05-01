Новости промышленности

15:57 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Украинская компания станет поставлять в Турцию управляемые танковые ракеты

15:18, 01.05.2019
Украинская компания станет поставлять в Турцию управляемые танковые ракеты
Фото: pixabay.com

Украинская компания "Спецтехноэкспорт" подписала предварительный контракт с одним из турецких предприятий о поставке управляемых танковых ракет, сообщает пресс-служба "Спецтехноэкспорт".

В первый день международной оборонной выставки в Стамбуле стороны смогли договориться о поставке 120-миллиметровых ствольных управляемых ракет "Конус". Их производством занимается киевское конструкторское бюро "Луч".

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ выступило против возможного засекречивания всех закупок в рамках гособоронзаказа, сообщает РБК.

С инициативой подобного законопроекта выступил глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев. Правительство предлагает доработать проект поправок в закон, который предполагает закрыть информацию о закупках, связанных с гособоронзаказом. В тоже время правительство соглашается засекретить сведения о ряде закупок.

ПромышленностьЭкономикаОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров